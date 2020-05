Juventus, Agnelli: “Ribadiamo le nostre volontà: finiamo l’annata, ecco come”

News Juventus, Agnelli: “Riprendiamo a giocare, vogliamo terminare la stagione del 2020”

News Juventus – Agnelli | Si è conclusa da poco l’Assemblea di Lega, tenutasi dalle ore 12 e con tutte le società della massima serie dei campionati italiani. La Serie A vuole la ripartenza, ci sarebbe stata – come anticipato da Damiano Tommasi, presidente dell’AIC – la volontà unanime da parte dei diversi club di Serie A sulla ripresa del campionato. A prendere voce, all’interno della stessa Assemblea, è stato il numero uno dei bianconeri, Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus, nonché presidente dell’ECA, è stato molto chiaro sulla posizione della sua società: l’intenzione è quella di terminare il campionato, senza andarlo a chiudere anticipatamente come fatto in Francia, Olanda e Belgio.

Ultime Juventus, le parole di Andrea Agnelli

“Rispettiamo le norme e le indicazioni che arrivano dalla UEFA e dall’ECA”. Sono queste le parole di Andrea Agnelli, patron della Juventus, come riportato dai colleghi di Tuttosport. Le parole hanno avuto rilevanza all’interno della stessa video-conferenza, con gli allenamenti che riprenderebbero regolarmente dal 18 maggio in poi. Il calcio giocato tornerebbe poi a giugno, ma sarà importante compiere i primi passi verso la ripartenza. E’ questa l’idea che hanno i venti club, in accordo unanime tra di loro. I club si preparano a ripartire, con i club in Campania ed Emilia Romagna pronti a farlo già a partire dal prossimo 4 maggio. Il patron della Juventus, intanto, ci ha tenuto a fare i complimenti al presidente Dal Pino.