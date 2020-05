Il bollettino della Protezione Civile di oggi 1 maggio

Tweet on Twitter

Attraverso un comunicato, sono arrivati i dati della Protezione Civile che riepilogano attraverso i numeri lo stato della guerra al covid-19 in Italia.

Coronavirus, i numeri della Protezione Civile

Il 1° maggio segna stabilmente un arretramento dell’epidemia di coronavirus: cala sia il numero delle vittime che quello dei ricoverati. I positivi attualmente in Italia sono 100.943, con un calo di 608 pazienti (ieri il record è stato di -3106). Ad oggi ci sono 1578 persone in terapia intensiva, 116 meno rispetto a 24 ore fa. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi: ad oggi sono 17569 persone (-580 rispetto a ieri).

Le vittime sono state purtroppo ancora 269 (con un calo di 16 persone rispetto a 24 ore fa, quando sono state 285). Il totale dei decessi in Italia è di 28.236. I guariti raggiungono quota 78249, per un aumento in 24 ore di 2304 unità (ieri erano state dichiarate guarite 4693 persone).

Qualsiasi dato è ovviamente da parametrare anche rispetto ai tampo fatti: oggi sono stati 74.208 tamponi (ieri 68.456). Il rapporto tra test effettuati e contagiati è del 2,6%: il dato è in discesa rispetto agli ultimi giorni quando la media è stata del 3,2%. Numeri che combinati danno grande speranza per il futuro.

