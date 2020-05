Il bollettino della Protezione Civile di oggi 1 maggio

Attraverso un comunicato, sono arrivati i dati della Protezione Civile che riepilogano attraverso i numeri lo stato della guerra al covid-19 in Italia.

Coronavirus, i numeri della Protezione Civile

Il 1° maggio segna stabilmente un arretramento dell’epidemia di coronavirus: cala sia il numero delle vittime che quello dei ricoverati. I positivi attualmente in Italia sono 100.943, con un calo di 608 pazienti (ieri il record è stato di -3106). Ad oggi ci sono 1578 persone in terapia intensiva, 116 meno rispetto a 24 ore fa. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi: ad oggi sono 17569 persone (-580 rispetto a ieri).

Le vittime sono state purtroppo ancora 269 (con un calo di 16 persone rispetto a 24 ore fa, quando sono state 285). Il totale dei decessi in Italia è di 28.236. I guariti raggiungono quota 78249, per un aumento in 24 ore di 2304 unità (ieri erano state dichiarate guarite 4693 persone).

Qualsiasi dato è ovviamente da parametrare anche rispetto ai tamponi fatti: oggi sono stati 74.208 tamponi (ieri 68.456). Il rapporto tra test effettuati e contagiati è del 2,6%: il dato è in discesa rispetto agli ultimi giorni quando la media è stata del 3,2%. Numeri che combinati danno grande speranza per il futuro.

Covid-19, pronti alla Fase 2?

Se l’emergenza sanitaria può dirsi quindi in fase di contenimento, questi dati vanno però letti in vista della Fase 2: a partire dalla settimana prossima ci saranno alcune riaperture per quanto riguarda le attività commerciali e ci sarà una maggiore libertà di spostamento. Quali regioni sono più pronte a tale allenamento? La differenza tra il Nord ed il Sud è ancora marcata: i casi attualmente positivi sono 36211 in Lombardia, 15493 in Piemonte, 9563 in Emilia Romagna, 8147 in Veneto, mentre scendendo via via lo Stivale, sono 740 in Calabria (che infatti si ribella a Conte), 192 in Basilicata e 190 in Molise.