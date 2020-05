Fase 2 e riaperture, la Calabria non retrocede: “Sì a bar e ristoranti aperti”

Continua la guerra aperta tra la Regione Calabria ed il Governo: dopo le parole di Conte, che hanno fatto capire chiaramente come ogni ordinanza più lassista rispetto alla linea dettata dallo Stato è da considerarsi errata, arriva la nuova stilettata della Governatrice Santelli.

Le riaperture in Italia, quale linea adottare?

Il dibattito si focalizza su una domanda semplice: in virtù di situazioni differenti, è giusto operare riaperture differenti? Quello della Calabria è sicuramente un quadro molto diverso rispetto a quello della Lombardia e puntando su questo aspetto, il presidente della Giunta Jole Santelli ha deciso di anticipare il Governo su alcune questioni. Dal 4 maggio infatti, punta dello stivale sarà possibile per bar e ristoranti restare aperti e servire ai tavoli, pur con le dovute procedure di distanziamento tra le persone.

Fase 2 e riaperture, la Calabria contro Conte

Il presidente Conte aveva redarguito in modo palese quest’impostazione, ma ciò non è bastato. Ecco le parole della Santelli questo pomeriggio, tese a ribadire la propria posizione: “I ristoranti non li ho riaperti io ma Conte con la possibilità dell’asporto e l’apertura delle cucine e tutto ciò che ne deriva. Io ho aggiunto la possibilità di qualche tavolo fuori che non mi sembra uno scandalo. Ho interpretato estensivamente il provvedimento del governo? Forse. Il ministro Boccia dice di diffidarmi, io ovviamente non ritiro la mia ordinanza. Quando chiusi le scuole fui minacciata, poi il Governo ha fatto la stessa cosa dopo 4 giorni. Succederà la stessa cosa. Chiedo linee guida nelle norme da Roma, poi agli enti locali di determinare i dettagli in base alla situazione regionale“.