Coronavirus, il vaccino funziona: fase 2 della sperimentazione

Coronavirus, il vaccino funziona: i tempi si accorciano?

Coronavirus, speranza per il vaccino. Cresce la possibilità di avere già quest’anno un vaccino per il coronavirus. Lo Jenner Institute della Oxford University sta accelerando la finalizzazione del potenziale vaccino.

Sono stati molto buoni i risultati sperimentali ottenuti nella prima fase.

Il candidato vaccino è stato somministrato finora ad oltre 320 volontari sani evidenziando di essere “sicuro e ben tollerato”.

La sperimentazione, vista l’emergenza, non sta utilizzando i tempi soliti da prassi ma è tutto accelerato e si è andati subito alla sperimentazione sull’uomo.

L’iter era cominciato la scorsa settimana su oltre 500 volontari sani tra i 18 e i 55 anni in Inghilterra. I risultati sono attesi entro maggio. Il passaggio a una fase successiva di sperimentazione su 5mila soggetti potrebbe partire già a giugno.

Ultime Italia: si aspetta il vaccino

Diciamo la verità, per porre un vero freno all’emergenza bisognerà aspettare il vaccino. Ieri in Italia di covid-19 sono morte 285 persone (mercoledì le vittime erano state 323), arrivando a un totale di decessi 27.967. I guariti raggiungono quota 75.945, per un aumento giornaliero di 4.693 unità (mercoledì erano guarite 2.311 persone). Il record si spiega con il fatto che l’Emilia Romagna ha comunicato tutti insieme i guariti degli ultimi dieci giorni +2519. ma comunque sarebbero più di duemila. Il calo degli attualmente positivi è stato di 3.106 unità (mercoledì erano stati 548). Ogni 36 tamponi effettuati viene individuato un malato.