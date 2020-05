Coronavirus Italia, si torna a lavorare: arriva l’annuncio di Conte

Coronavirus Italia Giuseppe Conte lavoro ripresa | Arrivano buone notizie per i lavoratori italiani il 1 maggio, proprio nella festa nazionale dei lavoratori. Nelle ultime ore ha parlato il Premier italiano Giuseppe Conte, che ha voluto ribadire la sua vicinanza a tutte le categorie in difficoltà e in piena crisi economica a causa del Coronavirus. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha spiegato come potrebbe esserci l’apertura anticipata di molte attività, come nel caso dei barbieri d’Italia che sono da giorni in protesta.

“Ho letto alcune vostre lettere, ho provato a vestire i vostri panni e ne ho avvertito tutto il peso. Il mondo del lavoro è messo a dura prova. Tanti vivono con ansia e preoccupazione questa emergenza, fra attività chiuse e prospettive di lavoro a rischio. Ho letto lettere di barbieri, estetiste, ristoratori, chiedo scusa al nome del Governo. Continueremo a finanziare il più possibile per aiutarvi. Intanto posso dirvi che molte attività in località meno colpite e che stanno contenendo il virus, potranno riaprire prima del previsto con le giuste sicurezze“.

Coronavirus Italia, da lunedì 4 maggio si torna a lavoro

Infatti, da lunedì 4 maggio si partirà con la fase 2 del Coronvirus. Come riporta Repubblica, molte attività torneranno a lavoro in tutta Italia e si capirà dal 4 all’11 maggio se ci sarà una seconda ondata o il virus riuscirà ad essere contenuto. Inoltre, già dal 18 maggio, nelle zone meno colpite dall’epidemia Covid 19, si potranno riaprire le attività di parrucchieri, estetisti, bar e ristoranti. Il Governo darà il suo annuncio nei prossimi giorni.