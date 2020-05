Coronavirus: Colonia, tre giocatori positivi più un membro dello staff

Coronavirus: tre nuovi casi al Colonia

Coronavirus Colonia | L’emergenza Coronavirus continua, e la pandemia sembra aver colpito proprio tutte le nazioni, senza esclusione di colpi. Le attività in molte nazioni si sono fermate, così come il calcio, attualmente in stallo. In Germania però gli addetti ai lavori hanno voluto optare per una ripresa rapida ed efficiente, diventando promotori mondiali. Le squadre di Bundesliga infatti hanno ripreso ad allenarsi, nonostante i casi di contagio non si siano del tutto placati. Nelle ultime ore però è arrivata una notizia tanto insperata quanto brutta: stando a quanto riportato da goal.com, nel Colonia si sono registrati tre casi di giocatori positivi, più un membro dello staff. Queste le parole della squadra tedesca in un comunicato ufficiale:

“Giovedì sono stati fatti i tamponi a tutta la squadra, così come per tutto lo staff tecnico e di supporto. Sono risultate tre persone positive e prive di sintomi, ora si sono sottoposte ad una quarantena domestica di due settimane. Nessun nome sarà rivelato per questioni di privacy. Gli allenamenti continueranno secondo le norme previste”

Coronavirus: la Serie A torna ad allenarsi?

Mentre in Bundesliga gli allenamenti continuano, il dibattito resta forte per quanto riguarda la Serie A. Alcune squadre non sono d’accordo alla ripresa, mentre il 4 maggio potrebbe essere la svolta per alcune squadre: ecco quali.