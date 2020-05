Ultime notizie calcio – Ciprian Marica a letto con la moglie del campione di Basket Muntean, lui filma tutto

Notizie calcio Ciprian Marica Ioana Marcu Ana Muntean Florin Muntean | Ciprian Marica finisce nello scandalo in Romania. L’ex calciatore, storico bomber della Nazionale rumena, che ha vestito per anni la maglia di Shakhtar Donetsk, Schalke 04 e lo Stoccarda, è tornato a far parlar di se. In merito al tradimento della sua compagna dello scorso agosto 2019, ora è sbucato un video. Sbuca il video del campione di basket Florin Muntean, marito tradito della vicenda. La moglie di Muntean, Ana Muntean, è stata beccata in un Hotel con Ciprian Marica lo scorso agosto. I media rumeni hanno postato in queste ultime ore il video che immortala il tradimento.

Scandalo Romania, Marica trovato a letto con la moglie del cestista Muntean: erano amici [VIDEO]

I fatti, appunto, risalgono allo scorso agosto, ma solo nelle ultime ore è stato postato su tutti i media il video del tradimento. Ciprian Marica è stato colto in flagrante con Ana Muntean, ormai ex moglie del campione di Basket Florin. Grande scandalo in Romania, sopratutto perché Ciprian Marica era fidanzato con la bellissima dottoressa Ioana Marcu, laureata in medicina e dalla quale aveva due figli. Inoltre, a far maggior scalpore era il rapporto che legava le parti. Infatti, la ragazza tradita Ioana Marcu e l’amante Ana Muntean erano molto amiche.

L’adulterio è stato consumato lo scorso agosto 2019 in una stanza d’albergo a Cluj-Napoca. Clicca play per vedere: