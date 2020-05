Calciomercato Juventus, Werner più vicino: arriva l’annuncio del tedesco

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: le parole di Werner sul suo futuro

Calcio Mercato Juventus Werner | La Juventus è come sempre una delle squadre più attive sul mercato, e in queste ultime settimane la squadra bianconera continua ad essere alla ricerca di qualche rinforzo. Molto probabile che ad essere rinfrescato possa essere anche il reparto offensivo, magari con una punta di livello mondiale che sia in grado di prendere il posto di Higuain (vicino alla cessione). Sul taccuino di Paratici ci sono tantissimi nomi, ma il più interessante e suggestivo resta quello di Timo Werner, centravanti del Lipsia con numeri spaventosi nonostante la sua tenere età.

Considerato da molti come il futuro del calcio europeo, il tedesco è ammirato e bramato da molti club, e negli scorsi giorni si parlava di un suo futuro passaggio al Bayern Monaco. Lo stesso giocatore però, nella giornata di oggi, è voluto uscire allo scoperto, queste le sue parole riporatate da Bild:

“Una sfida in un campionato straniero mi attirerebbe di più rispetto ad un passaggio al Bayern Monaco”.

Ultime Juventus: per Werner è sfida all’Inter

Werner gradirebbe il passaggio in un altro campionato, e chissà che non possa essere proprio la Serie A, con la Juventus tra le più interessate. Occhio però anche all’Inter, possibile un vero e proprio derby di mercato.