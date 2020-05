Calciomercato Juventus: tutta una rosa da poter scambiare per la prossima stagione

Calciomercato Juventus scambio formazione 2020/21 | La Juventus si prepara per la prossima stagione. A causa della crisi economica da Coronavirus, cambia anche il calciomercato, in particolare per i club di Serie A. La Juve con Paratici e Nedved studia il piano giusto per arrivare a grandi campioni, questo può arrivare tramite i tanti calciatori che la Juventus possiede in rosa da poter scambiare. Donnarumma, Meunier, Emerson Palmieri, Castrovilli, Pogba, Gabirel Jesus, Icardi, Milik e tanto altro. Calciomercato24.com ha esaminato i possibili scambi che la dirigenza bianconera può mettere in piedi.

Ultime Juve: in attacco chi arriva?

Sempre secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus potrebbe chiudere anche l’accordo per una punta. Nel mirino Timo Wertner.

Il tedesco lascerà sicuramente il Lipsia. I suoi agenti si stanno muovendo per trovare una soluzione per lui e stanno parlando con la Juventus e anche con l’Inter. I suoi agenti hanno avuto contatti con entrambi i club italiani. Anche il Liverpool è interessato ma ai Reds Werner potrebbe far fatica. In Premier Inter e Juve guardano anche per il terzino sinistro.

A gennaio i nerazzurri hanno chiesto sia Alonso che Emerson al Chelsea. Il club inglese ha chiesto circa 45 milioni per vendere uno dei due. Dipenderà da alcune possibili offerte di scambio, che potrebbero essere fatte sia con Marotta che con la Juventus. Ad esempio Emerson per Alex Sandro. Il Chelsea può trovare un altro giocatore a sinistra.

Romero Pellegrini – Milik

Pjanic – Arthur

Bernardeschi – Donnarumma o Cristante o Saul

Alex Sadro – Emerson

Alex Sandro – Icardi

Bonucci – Gabriel Jesus

Dogulas Costa – Icardi o Gabirel Jesus

Pogba – Pjanic o Dogulas Costa

Rabiot – Pogba

Aouar – Matuidi

Portiere primo investimento, prendere assolutamente DONNARUMMA (40 milioni) scambio DEMIRAL, sacrificio importante ma che genera la prima plusvalenza, passando per la parte destra della difesa prenderei CONTI (13 milioni) sempre casa Milan scambio con PERIN due giocatori con simili sventure, il cambio casacca potrebbe rigenerarli.

Centrocampo, forse il reparto dove in questo momento siamo in sofferenza, gli acquisti della scorsa stagione non sono stati all’altezza delle aspettative, va preso un giocatore che fa la differenza il nome giusto è POGBA (100 milioni) per abbassare il cartellino va inserito RAMSEY + SZHERNIK + 30 milioni, altro elemento su cui puntare è CASTROVILLI scambio con PELLEGRINI + 10 milioni, ultimo giocatore per completare il centrocampo è VICINO scambio con CUADRADO pupillo di Conte.

Attacco, come i reparti precedenti va preso un top player per completare il restailing, il nome giusto è ICARDI, scambio con PJANIlC, sempre per l’attacco operazione con la Roma KLUIVERT scambio con ROMERO, per concludere scambio prestito LEAO per PJACA.

Per alleggerire l’ingaggio della rosa e fare cassa vanno ceduti COSTA + KHEDIRA + HIGUAIN, per un valore di 60 milioni.

Formazione 4-3-3: DONNARUMMA (Buffon), Danilo (CONTI), De Light (Bonucci), Chiellini (Rugani), Alex Sandro (Bernardeschi) (De Sciglio), POGBA (VICINO), Bentancur (Rabiot), CASTROVILLI (Mautidi), Dybala (KULUSESKY), ICARDI (LEAO), Ronaldo (KLUIVERT).