Calciomercato Juventus: tutta una rosa da poter scambiare per la prossima stagione

Calciomercato Juventus scambio formazione 2020/21 | La Juventus si prepara per la prossima stagione. A causa della crisi economica da Coronavirus, cambia anche il calciomercato, in particolare per i club di Serie A. La Juve con Paratici e Nedved studia il piano giusto per arrivare a grandi campioni, questo può arrivare tramite i tanti calciatori che la Juventus possiede in rosa da poter scambiare. Donnarumma, Meunier, Emerson Palmieri, Castrovilli, Pogba, Gabirel Jesus, Icardi, Milik e tanto altro. Calciomercato24.com ha esaminato i possibili scambi che la dirigenza bianconera può mettere in piedi.

Calciomercato Juventus, la rosa è da scambiare: la Juve 2020/21

L gennaio i nerazzurri hanno chiesto sia Alonso che Emerson al Chelsea. Il club inglese ha chiesto circa 45 milioni per vendere uno dei due. Dipenderà da alcune possibili offerte di scambio, che potrebbero essere fatte sia con Marotta che con la Juventus. Ad esempio Emerson per Alex Sandro. Il Chelsea può trovare un altro giocatore a sinistra.

Romero Pellegrini – Milik

Pjanic – Arthur

Bernardeschi – Donnarumma o Cristante o Saul

Alex Sadro – Emerson

Alex Sandro – Icardi

Bonucci – Gabriel Jesus

Dogulas Costa – Icardi o Gabirel Jesus

Pogba – Pjanic o Dogulas Costa

Rabiot – Pogba

Aouar – Matuidi