Calciomercato Barcellona Inter Napoli | Il calciomercato delle italiane potrebbe vedere la partenza di due calciatori che hanno alzato il livello della Serie A negli ultimi anni. Lautaro Martinez e Fabiàn Ruiz sono nei pensieri del Barcellona e di Quique Setien. Il tecnico blaugrana ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei due calciatori come obiettivi per il futuro.

Calciomercato Inter, Setien punta Lautaro Martinez

Nelle pagine della rosea si possono leggere apprezzamenti molto interessanti ma velati che il tecnico del Barcellona fa a Lautaro Martinez.

“Non so se piace a Messi, bisognerà chiederlo a lui. Tutti i buoni giocatori possono attirare l’interesse del Barcellona. Così come il fatto che per tanti il fatto di poter giocare con Leo rappresenti un incentivo enorme”.

Calciomercato Napoli, Setien apre a Fabiàn Ruiz al Barcellona

Lo ha già allenato al Betis Siviglia e non nasconde l’apprezzamento per le doti da jolly del centrocampo. Il Napoli potrebbe trovarsi a fronteggiare un’offerta del Barcellona per Fabiàn Ruiz.

“Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario. Con me era a suo agio perché l’ho messo subito a suo agio in un contesto che gli permetteva di esprimersi al massimo delle sue potenzialità”.

Napoli-Barcellona? “Il loro piano partita ci aveva sorpresi. Pensavamo che sarebbero stati più coraggiosi ed invece hanno deciso di chiudersi. Non penso ancora alla gara di ritorno ma mi piacerebbe prepararla. Significherebbe che abbiamo battuto il Coronavirus”.