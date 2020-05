Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, l’allenatore: “Lautaro e Fabian piacciono, Messi resta”

Calciomercato Inter e Napoli | Quique Setien, allenare il Barcellona, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

La parole del tecnico del Barcellona

Lautaro Martinez?

«Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori, ovvio. Ma oggi si sentono tanti nomi, si parla anche di Neymar. E sono sicuro che mi chiederà di Fabian Ruiz».

Arriva Fabian?

«Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario, il suo potenziale è enorme. Con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene».

Scambio Pjanic-Arthur?

«Parlo molto spesso con i miei dirigenti e nessuno mi ha mai detto nulla al proposito. Tra l’altro Arthur ha detto di voler restare, al suo posto la penserei come lui: non lascerei una squadra come questa, la possibilità di avere al fianco il miglior giocatore del mondo e poi hanno un grande allenatore».

Pjanic?

«È un altro ottimo giocatore, ma mi permetta una considerazione più generale legata al momento: oggi parlare di mercato è azzardato. Molti club economicamente non sono in buona salute».

Neymar?

«Non penso che ci sia qualcuno che possa spendere 222 milioni. E i piccoli club hanno l’acqua alla gola. Tante società vivevano al limite e ora rischiano la crisi».