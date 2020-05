Calciomercato Inter: Chiesa arriva, ecco la formula

Calciomercato Inter: Chiesa arriva grazie a Nainggolan

Ultime Inter: Chiesa può arrivare grazie a Raja Nainggolan. Come riportato da Tuttosport, l’Inter è pronta ad una clamorosa offerta alla Fiorentina per convincere Rocco Commisso e anticipare la Juventus.

Il club viola per lasciar partire il calciatore in estate chiederà almeno 60 milioni e accetterà solo nomi assai graditi come parziale contropartita. L’Inter, in questo senso, potrebbe avere delle armi a suo vantaggio. La prima è la liquidità rispetto alla Juve dovuta alle cessioni di Icardi al Psg (70 milioni) e Lautaro Martinez al Barcellona (80-90 milioni minimo il cash incamerato più una contropartita, altrimenti 111 milioni della clausola).

Ma Marotta spera anche di convincere Pradè con qualche contropartita interessante, peraltro di troppo, come Radja Nainggolan.

Il centrocampista belga la scorsa estate fu a un passo dalla Fiorentina. I viola a fine luglio avevano trovato l’intesa con l’Inter per un prestito ma alla fine Raja scelse Cagliari.

Un prestito gratuito, col Cagliari che si era accollato il pagamento di 10 mensilità del ricco stipendio di Nainggolan. Proprio l’ingaggio da 4.5 milioni è il vero problema dell’affare.

Mercato Inter: ecco la strategia

L’Inter potrebbe anche valutare un nuovo prestito, visto che Nainggolan è sotto contratto fino al 2022 (il peso residuo a bilancio è di 19.5 milioni), ma di certo non vorrà pagare nulla dello stipendio. Se il calciatore si riducesse lo stipendio si potrebbe trattare con la Fiorentina per 30-40 milioni più il cartellino di Nainggolan. In questo modo Federico Chiesa andrebbe a Milano.

Occhio anche a Dalbert che oggi vale circa 12 milioni. L’Inter potrebbe inserire anche lui nell’affare, ma Commisso non vorrebbe più di una contropartita.