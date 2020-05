Calciomercato Inter, Cancelo verso il ritorno: i nerazzurri spingono

Calciomercato Inter: i nerazzurri vogliono il ritorno di Cancelo

Calcio Mercato Inter Cancelo | La Serie A è attualmente ferma, ma quello che non si ferma mai è il mercato, che in queste ultime settimane continua più che mai. Le big del nostro campionato vogliono rinforzarsi per alzare l’asticella, e soprattutto l’Inter si sta dimostranto come una delle squadre più attive sulla questione. Ausilio e Marotta sono a caccia di rinforzi per le fasce, di gran lunga il reparto meno soddisfacente in questa annata. Ecco che sul taccuino ci sono finiti tanti giocatori, uno su tutti Joao Cancelo.

Il terzino portoghese ha già militato in nerazzurro, e adesso il club di Milano starebbe tentando il tutto per tutto per il ritorno. Attualmente il giocatore è tenuto stretto dal Manchester City, e difficilmente Guardiola vorrà privarsene, a meno che non ci sia un’offerta importante. A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport.

News Inter: Conte vuole Cancelo

Cancelo ad ora è l’obiettivo principale per la fascia destra nerazzurra, e in queste prossime settimane si proverà l’affondo decisivo. Intanto ad avere le idee chiare sembra essere anche Antonio Conte, al quale non dispiacerebbe affatto l’innesto del portoghese. Per ora ci sono solo sondaggi, ma la sensazione è che la trattativa possa spiccare il volo.