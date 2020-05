Atletico Madrid Trippier Squalifica Scommesse | Rischia tantissimo Kieran Trippier, difensore dell’Atletico Madrid che in estate è passato in Spagna dal Tottenham. Secondo quanto ha riferito il Daily Mail nelle ultime ore, il difensore degli Spurs rischia fino a 4 mesi di squalifica e una multa di 150.000 euro per violazione delle regole anti-scommesse della Football Association.

Atletico Madrid, Trippier rischia maxi-squalifica per scommesse

Secondo le premesse diffuse dal Daily Mail il giocatore avrebbe violato il regolamento in relazione al suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico Madrid a luglio dell’anno scorso. Ora rischia una severa sanzione che potrebbe lasciarlo fuori anche per quattro mesi, come è successo a Sturridge pochi mesi fa. La FA accusa Trippier di aver scommesso sul suo trasferimento in Spagna.

Trippier: “Non ho mai ricevuto benefici dalle scommesse”

Il terzino inglese in forza all’Atletico Madrid, ci ha tenuto a difendere la propria innocenza. Si è detto completamente estraneo ad ogni tipo di vantaggio economico da scommesse.

“Ho rispettato totalmente l’indagine FA in maniera volontaria e continuerò a farlo. Non ho mai ricevuto benefici economici dalle scommesse”.

Intanto entro il 18 maggio dovrà presentare la sua versione dei fatti entro il 18 maggio che poi sarà valutata dalla FA e dalla FIFA che potrebbe procedere alla squalifica di 4 mesi e ad una maxi squalifica.