Notizie Fiorentina, Castrovilli si racconta e parla del Fantacalcio

Ultime Fiorentina Castrovilli Fantacalcio | Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, si è raccontato al sito Fantacalcio.it. Tanti retroscena svelati dal centrocampista viola. “Il Fantacalcio per me è stata davvero una bella scoperta. E’ stato il primo anno da vero fantallenatore, prima da piccolo smettevo sempre. Sicuro continuerò a giocarci anche in futuro”.

Ultime Fiorentina, le parole di Gaetano Castrovilli

Il centrocampista viola, finito nel mirino dei grandi club per la prossima sessione di calciomercato, si è raccontato a Fantacalcio.it. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Giochiamo quasi tutti nello spogliatoio, la nostra è una lega viola. C’è sfottò nello spogliatoio, se uno perde viene deriso da chi vince. E’ questo il bello del Fantacalcio. La nostra lega è composta da 8 squadre, il mio socio è Cerofolini. Poi il dottore con Badelj, poi abbiamo la squadra formata da Vlahovic ed un fisioterapista, Benassi con un altro fisioterapista. Una squadra è formata da Milenkovic ed un altro dottore, poi Lirola con un altro fisioterapista e due magazzinieri. Questo coinvolge tutto il club.

Quando ho realizzato i miei tre gol ero sempre in campo anche nella mia squadra del Fantacalcio. Mi schiero sempre. Mi do fiducia dai (ride, ndr). Ci tenevo ad acquistarmi. Mi ricordo che quando abbiamo giocato a Sassuolo ed ho fatto gol e assist quando sono arrivato nello spogliatoio ero felicissimo per la bella vittoria a Reggio Emilia, ma poi subito dopo ho aperto l’App Fantacalcio per vedere il punteggio ed il voto che mi avevate dato.

Il mio attacco è composto da Ciccio Caputo, Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo. Ricevo sempre tantissimi messaggi d’affetto sui social grazie al fantacalcio, mio cugino è il mio fun numero uno. Amo difendere e questo porta a prendere più gialli, ma prometto più bonus. In questo periodo di quarantena gioco spesso ai videogiochi, in particolare a Fortnite“.