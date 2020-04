Serie A, Spadafora: “Senza accordo sul protocollo campionato finito”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto questa mattina in diretta su Rai 3 spiegando quali siano le possibilità di riprendere la Serie A: stando alle sue parole sono oggetivamente poche…

Serie A, l’annuncio di Spadafora

Ecco le parole del ministro: “In questo momento il comitato tecnico scientifico sta vedendo i vertici della Figc per parlare del protocollo. Se si raggiungerà un punto d’incontro, allora gli allenamenti potranno ricominciara e forse anche la Serie A. Altrimenti sarà il Governo a stabilire la fine del torneo. Ci prenderemo noi la nostra responsabilità, faremo in modo che il calcio possa avere meno danni possibili. È arrivato il momento in cui bisogna terminare scontri e polemiche. Credo che il calcio debba essere un mezzo per unirci, non per creare qeustioni”.

Verso lo stop forzato del campionato

Come accaduto in Francia, senza un accordo sul protocollo sarà lo stesso Governo a dire basta. In pratica è lo scenario estremo individuato dal presidente della Federcalcio Gravina, che appena mercoledì sera aveva dichiarato “non firmerò ma per il blocco al campionato, ce lo imponga il Governo“. E così sarà senza accordo…

IN AGGIORNAMENTO