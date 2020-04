Serie A, Inter contraria alla ripresa: il piano di Antonio Conte

Serie A Inter Conte Europa League | La ripresa della Serie A è sul banco delle decisioni. Governo e FIGC non riescono ancora a trovare un accordo per una ripresa del calcio italiano e i prossimi giorni potrebbero portare ulteriori novità rispetto alle decisioni messe in atto dal Premier Conte con riapertura al 18 maggio.

Serie A, Inter e Conte contrari alla ripresa

L’unica certezza che vive ad oggi nel calcio italiano è la spaccatura tra FIGC e Governo e anche all’interno della Lega Calcio. Ci sono società che intendono riprendere il prima possibile per giocarsi le possibilità di arrivare ai propri obiettivi e chi, per sicurezza generale e per altri motivi, vorrebbe che la Serie A sia annullata. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, anche Inter e Atalanta sarebbero arrivate alla soluzione di non completare il campionato. Ma non per motivi di sicurezza, anzi.

Leggi anche – Spadafora: “Accordo sul protocollo o blocco totale del calcio”

Inter e Atalanta vogliono concentrarsi sull’Europa

I due club lombardi, secondo Repubblica, vorrebbero concentrarsi soprattutto sulle competizioni europee. L’Atalanta, infatti, è qualificata ai quarti di finale di Champions League e vorrebbe continuare il cammino da sogno nella Coppa dalle grandi orecchie. L’Inter è agli ottavi di Europa League, dovrebbe affrontare il Getafe e avrebbe il sogno di vincere la Coppa per tornare a brillare anche in Europa.