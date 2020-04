Milan, Pioli: “Capisco la difficoltà del momento, ma servono delle date per ripartire”

Notizie Milan: Pioli sulla ripresa del campionato

Notizie Milan Pioli | L’emergenza Coronavirus continua a preoccupare tutti, e attualmente il mondo del calcio non può fare altro che restare fermo ad aspettare i miglioramenti dello scenario. Per ora è difficile pensare ad una ripresa, ma in questi ultimi giorni tutti gli addetti ai lavori stanno cominciando a discuterne in maniera accesa, a volte scatenando anche qualche polemica. Molti allenatori e presidenti si sono espressi sulla questione, e tra questi anche Pioli, il quale ha detto la sua in diretta Instagram con Gigroup Italia. Queste le sue parole:

“Le difficoltà del momento ci sono, e io le capisco. Sarebbe però meglio conoscere quando riprenderà il tutto, in modo da programmare al meglio il lavoro da svolgere. Servono delle date precise, noi cercheremo di tenere alta la concentrazione e la voglia. In questo periodo sto rivedendo tante partite, e mi sto rendendo conto di tutti i cambiamenti del calcio. Speriamo di poter tornare il prima possibile alla normalità, spesso diamo per scontata questa cosa”

Serie A: si torna a giocare?

Il dibattito più importante degli ultimi giorni riguarda la ripartenza o meno del nostro campionato. Il ministro Spadafora, la FIGC e la Lega sono stati spesso in disaccordo, e per ora è tutto in stallo. Queste le ultime notizie riportate dalla nostra redazione.