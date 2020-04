Notizie Lazio, Immobile: “Ricominciamo per i lavoratori”

Ultime Lazio | Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del torneo di Fifa ’20 organizzato dalla E-Sport United per l’Italia.

Il capocannoniere del campionato ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione del calcio italiano.

La punta napoleatana ha confessato la sua preoccupazione per i lavoratori che ruotano attorno al mondo del calcio e che, causa lo stop, stanno vivendo una situazione economica difficile. Queste le sue dichiarazioni:

Chi lavora con il calcio?

“Doveroso parlare anche delle persone che lavorano nel calcio ma non guadagnano tanto come noi giocatori. In questo momento noi pensiamo principalmente a loro, il cui lavoro gira intorno al calcio. Era il minimo che potevo fare per tutti, anche i magazzinieri e i fisioterapisti”.

L’orto a casa?

“Tutto bene ma oggi mi aspettavo un po’ di sole in più. Ora aspettiamo che qualche pianta cominci a crescere”.

Notizie Lazio: secondo posto se si ferma la Serie A

La Lazio, in caso di stop come in Francia, arriverebbe seconda. Potrebbe valere la media punti in modo tale da mettere tutte le squadre sullo stesso piano. Considerato il fatto che diversi club di Serie A non solo hanno perso il finale di stagione ma anche qualche gara durante la stessa. La Lazio sarebbe confermata al secondo posto in classifica.