Francia, stop alla Ligue 1: la Federazione consegna il titolo al PSG

Francia Ligue 1 PSG Titolo | I giorni scorsi sono stati costellati da scelte di stop ai campionati da parte di Argentina, Olanda e Francia. L’ultima, in ordine di tempo, è stata proprio la Francia che ha annunciato lo stop fino alla fine di agosto, annullando di fatto la Ligue 1 e la Ligue 2.

Ligue 1, PSG Campione di Francia: l’annuncio de l’Equipe

Nelle ultime ore, però, arrivano indiscrezioni molto importanti proprio dalla capitale francese. Secondo quanto riferisce l’Equipe, il la Federazione avrebbe deciso di assegnare i titoli. Perciò il Paris Saint-Germain sarebbe campione di Francia. Il Primo ministro francese, Edouard Philippe, aveva anticipato lo stop ai campionati di calcio, mettendo fine all’attuale stagione calcistica.

Championnats pro terminés. Classements figés. PSG champion de L1. Critère/ratio de la FFF retenus. — Domenighetti Joël (@jdomenighetti) April 30, 2020

Ligue 1, i verdetti finali

Ci sono, dunque, i verdetti finali della Ligue 1 e della Ligue 2 nonostante il non completamento dei campionati. Marsiglia e Rennes saranno le altre due squadre qualificate in Champions, Lille, Reims e Nice andranno in Europa League, mentre Amiens e Toulouse la prossima stagione ripartiranno dalla seconda serie francese (Lens e Lorient le promosse dalla Ligue 2).

La Serie A è in una situazione simile ma con la differenza che non ci sono ancora scelte sulla ripresa dei campionati. Nei prossimi giorni si potrebbero adottare misure simili, stando alle ultime dichiarazioni del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.