Coronavirus Vaccino Scimmie | Il Coronavirus continua ad essere il nemico numero uno dell’intera popolazione mondiale. Per tornare alla normalità bisogna trovare il vaccino che possa garantire la completa immunità di tutti i cittadini. Le Università e i Laboratori di Ricerca stanno lavorando incessantemente per trovare la cura necessaria e intanto danno risultati positivi i primi esperimenti.

Coronavirus, vaccino testato sulle scimmie dà speranze

Lo Jenner Institute della Oxford University ha fatto sapere di avere prodotto un vaccino efficace che potrebbe essere messo sul mercato a partire da fine anno. E’ stato messo a punto in collaborazione con l’Irbm di Pomezia. Già a partire da giugno saranno effettuati test clinici su 5mila persone. Intanto danno risultati positivi i test effettuati su scimmie e su 320 volontari. Secondo quanto riporta il New York Times, infatti, dopo la somministrazione del vaccino, le cavie sono state sottoposte al virus e risultati immuni per i 28 giorni successivi.

IRBM Pomezia: “Vaccino pronto a dicembre”

L’Oxford University e lo Jenner Istitute, hanno trovato un accordo con la multinazionale AstraZeneca. Quest’ultima avrà sarà responsabile dello sviluppo, della produzione e distribuzione del vaccino a livello mondiale. Il vaccino, somministrato, anche a 320 volontari ed è sicuro e ben tollerato. Intanto l’IRBM di Pomezia, attraverso le parole del Presidente Di Lorenzo, fa sapere i tempi per la preparazione definitiva del vaccino.

“Entro dicembre, se tutti i test daranno gli esiti positivi che ci auguriamo, ci sarà un primo stock di vaccino anti-Covid disponibile per iniziare la vaccinazione di alcune categorie più fragili”.