Coronavirus Italia, Conte: “Eliminiamo l’IVA. Stanzieremo 25 miliardi per la cassa integrazione e indennità”

Coronavirus Italia Conte Economia | L’Italia e gli italiani combattono non solo contro il Coronavirus ma anche contro tutti i problemi sociali che ne derivano. A partire da quelli economici. Giuseppe Conte, in Parlamento, ha affrontato anche questo tema, dichiarando aiuti molto importanti ai cittadini.

Coronavirus Italia, Conte: “Sospensioni a pagamenti. Aiuti a casse integrazioni e a tutti i lavoratori”

“Lavoreremo per definire con la massima sicurezza i protocolli per la ripresa in sicurezza delle attività produttive. La previsione ufficiale del PIL del 2020 ha una contrazione significativa, dell’8%. Di fronte a questa situazione difficile il Governo ha varato misure importanti per tutto il mondo produttivo. Tali misure sono state inserite nei decreti legge fatti fino ad ora. Il prolungamento delle attività produttive rende necessaria l’adozione di nuove norme. Il primo favorirà le imprese per continuare ad accompagnarli nella riapertura delle attività economiche. Saranno prorogate con 25 miliardi le inclusioni al reddito come le casse integrazione, indennità ai lavoratori e gli indennizzi vari. Utilizzeremo meccanismi di erogazione rapidi ed efficaci. Non possiamo permettere che le difficoltà economiche si rifacciano anche sul sociale. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Per quanto riguarda le misure fiscali saranno riprese le sospensioni, le semplificazioni e le agevolazioni. Saranno rinviati alcuni adempimenti, come quelli in materia di accisa per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Tra gli interventi di supporto c’è anche un fondo perduto per le piccole imprese. Destineremo a questi interventi circa 15 miliardi”.

Conte: “Eliminiamo l’IVA. Aiuteremo soprattutto bambini e ragazzi”

“Cercheremo di favorire il turismo interno. Inoltre il Governo ha deciso di includere l’eliminazione dell’aumento dell’IVA. Ciò neutralizzerebbe gli sforzi che stiamo adottando per riacquistare la fiducia del Paese. In una fase caratterizzata dall’incertezza, la politica economica dovrà essere espansiva. Per questo aumenteremo gli investimenti”.

Categorie a rischio? “C’è una categoria che merita di essere presa in considerazione più di ogni altra: quella dei bambini e dei ragazzi. Il rischio di amplificare le disuguaglianze sociali è concreto e non vogliamo permetterlo. Ci occuperemo di loro, perché nessuno resti indietro. Attiveremo progetti territoriali per favorire e tutelare il diritto anche al gioco e all’attività motoria dei minori senza compromettere le norme di distanziamento sociale”.