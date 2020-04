Coronavirus – Dybala, la fidanzata: “Non è positivo, aspettiamo l’esito”

Notizie Juventus, Dybala ancora positivo. Parla la ragazza

Coronavirus Italia Ultime Juve Dybala positivo | Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è risultato positivo al test Covid 19 degli ultimi giorni. E’ questa la notizia sbucata fuori dal quotidiano e El Chiringuito de Jugones. L’argentino dopo 40 giorni dal primo test scoperto positivo, pare abbia ricevuto la notizia di un quarto tampone ancora positivo. Un calvario senza fine per La Joya, ma in merito a questo è intervenuta la fidanzata del calciatore della Juventus. Oriana Sabatini, ragazza di Paulo Dybala, è guarita dal Coronavirus nelle scorse settimane, ora ha parlato del suo fidanzato.

Coronavirus, Juventus: Dybala, le parole di Oriana Sabatini

Oriana Sabatini, ragazza di Paulo Dybala, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito della notizia di positività al quarto tampone del proprio ragazzo. Queste le sue parole ad una Tv spagnola sul calciatore della Juve:

“Paulo Dybala non è nuovamente positivo, deve soltanto aspettare. Ha da fare gli ultimi test e vedere quale sarà il responso. Ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie, da noi non sono uscite e così come abbiamo raccontato la nostra positivita’, con calma diremo la nostra negatività. A me il test è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa come gli altri”.