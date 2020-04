Coronavirus, Conte: nuova informativa in parlamento

Tweet on Twitter

Coronavirus, Conte detta le regole

Coronavirus | Giuseppe Conte detta le nuove regole per la Fase 2. L’informativa di oggi in Parlamento aveva lo scopo di presentare le misure economiche, gli ammortizzatori e le linee direttive del Governo per uscire dall’emergenza.

I deputati e senatori hanno ribattuto con forza alle parole del Premier Conte che ha annunciato nuove misure.

La seduta alla Camera, è stata sospesa per qualche minuto dopo che alcuni deputati hanno deciso di togliere le mascherine. Meno polemica, invece, al Senato.

Ecco i temi toccati