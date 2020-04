Coronavirus, in Calabria riaprono bar e ristoranti: consentito da domani

Coronavirus Calabria: domani ripresa per bar, ristoranti, pasticcerie

Coronavirus Calabria | L’emergenza Coronavirus continua a imperversare sulla nostra nazione, e in questi ultimi giorni – seppur ci sia stato un netto miglioramento – la situazione è ancora piuttosto complicata per quanto riguarda la lenta ripresa di alcune attività. L’ultima conferenza del premier Conte ha lasciato spiazzati in parecchio, ma intanto in Calabria pare sia arrivato un punto di svolta.

Da domani infatti sarà consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto, così come riportato da La Repubblica. A dare la disposizione il presidente della Regione Jole Santelli. La Fase 2 è già iniziata, e prevede misure nuove “che parlano il linguaggio della fiducia”.

Coronavirus: fa fatica la ripresa

Se in Calabria lo scenario si fa sempre più roseo, lo stesso non si può dire per tutti. La ripresa è un obiettivo ambito ma complicato, e in molte regioni pare davvero complicato l’attuarsi delle nuove disposizioni. La Fase 2 sta infatti suscitando tante polemiche, specie per quanto riguarda la questione riapertura e spostamenti. Intanto le ultime parole rilasciate da Conte sono e dovranno essere un mantra, queste tutte le date riportate dalla nostra redazione.