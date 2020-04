Calciomercato Roma, Schick sarà riscattato dal Lipsia

Calciomercato Roma: Schick ad un passo dal riscatto al Lipsia

Calcio Mercato Roma Schick | E’ tempo di mercato in Serie A, e tutte le principali squadre del nostro campionato stanno iniziando a programmare in vista dell’estate e della prossima stagione. Anche la Roma si sta attivando parecchio, e non solo per quanto riguarda alcuni investimenti per rinforzare la rosa: si parla anche di cessioni, e in particolare del futuro di Patrick Schick. L’attaccante ceco non ha avuto un buon impatto a Roma, e il suo talento è rimasto inespresso, fino al suo passaggio in prestito al Lipsia.

Con il club tedesco l’ex Sampdoria è riuscito a mettersi in mostra, e nelle ultime ore è arrivata una notizia piuttosto importante: stando a quanto riportato da Sky Sports infatti, pare che il Lipsia abbia intenzione di riscattare Schick. Niente sconti però, con i giallorosso che hanno intenzione di valutare il proprio giocatore per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un buon gruzzoletto da andare poi a reinvestire in altro modo da qui ai prossimi mesi.

Ultime Roma: quale futuro per Florenzi?

La situazione Schick sembra essersi sbloccata, ma quale sarà il futuro di Florenzi. Il terzino giallorosso è in prestito al Valencia, e un suo ritorno (con permanenza) in giallorosso sembra da escludere. Queste le sue ultime dichiarazioni.