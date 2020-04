Ultime Napoli: Gabriel Magalhaes nel mirino per il dopo Koulibaly, sfida ADL e Ancelotti

Calcio mercato Napoli Gabriel Magalhaes Lille Ancelotti Everton | Gabriel Magalhaes, difensore del Lille e classe 1997, è finito nel mirino di molti club dopo questa sua stagione con il club francese. Sul difensore brasiliano, attualmente in Ligue 1, ci sono il Napoli e l’Everton. Un vero testa a testa tra i due amici De Laurentiis e Carlo Ancelotti, che fino a qualche mese fa lavoravano insieme per il Napoli. Nei giorni scorsi, sembrava che l’Everton avesse messo il bastone tra le ruote al club italiano, sorpassandolo nell’affare Gabriel. Ora qualcosa sembra cambiata. Il Napoli punta a trovare un centrale di difesa giovane per il futuro, soprattutto in vista della possibile cessione di Kalidou Koulibaly nella prossima sessione di calciomercato. Secondo Tuttomercatoweb, il Napoli ha raggiunto l’accordo con Gabriel Magalhaes che è in scadenza nel 2023 con il Lille. L’affare può chiudersi intorno ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: accordo con Gabriel Magalhaes per la difesa, ADL beffa Ancelotti

Gabriel Magalhaes, difensore del Lille, prima dell’emergenza Coronavirus è stato ad un passo dal firmare con l’Everton. Visite mediche fissate e primi test già svolti, ma poi tutto è cambiato. Sul calciatore fortemente voluto da Ancelotti, si è fiondato il Napoli. Secondo Tuttomercatoweb, il club di Aurelio De Laurentiis ha preso informazioni e poi raggiunto l’accordo economico con il calciatore del Lille. Ora l’ultimo ostacolo resta proprio raggiungere l’intesa con il club francese. De Laurentiis e Giuntoli hanno le idee chiare, Gabriel è l’erede di Kalidou Koulibaly.