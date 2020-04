Calciomercato Milan: Szoboszlai primo nome per il centrocampo

Calcio mercato Milan Szoboszlai Salisburgo ultime | Il Milan mette gli occhi su Dominik Szoboszlai. Il giovane centrocampista del Salisburgo è finito nel mirino dei grandi club d’Europa dopo le ultime stagioni. Intanto, è ormai noto che il classe 2000 sia finito da tempo nei radar del club rossonero, che vuole ripartire con un progetto giovani importante. Con un contratto in scadenza nel 2022, il Salisburgo valuto il centrocampista ungherese circa 30 milioni di euro. Anche Liverpool e Arsenal in Premier League e Borussia Dortmund, in Bundesliga sono sulle sua tracce. In Italia ci pensa anche la Lazio per il dopo Milinkovic-Savic.

Calciomercato Milan, Szoboszlai conferma l’interesse: “La scelta spetta a me”

E’ stato lo stesso Dominik Szoboszlai a confermare dell’interesse del Milan. Il centrocampista ungherese ha risposto ad alcune domande e ha dichiarato: “Non posso dire ancora nulla dell’interesse del Milan. Se dovesse andare in porto significa che era destino. Dipenderà tutto da me, ho anche altre proposte e farò la scelta che ritengo migliore per la mia carriera. La Serie A è un ottimo campionato così come Bundesliga e Premier League. Cristiano Ronaldo il mio idolo da bambino, lo seguo ancora oggi. Ma per aspetti calcistici mi identifico di più in Toni Kroos o Paul Pogba per stile di gioco”.