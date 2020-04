Calciomercato Milan, proposta shock di rinnovo a Donnarumma

Gigio Donnarumma ha il contratto in scadenza coi rossoneri l’anno prossimo: una sorta di spada di Damocle che pesa sopra le teste dei dirigenti del Milan, che a questo punto però devono muoversi per evitare la debacle.

Calcio mercato Milan, l’affare Donnarumma

Un anno fa arrivò una proposta dal PSG: 20 milioni di euro, più Areola, ma nessuno fu particolarmente contento. Probabile che quest’anno il tenore delle offerte sia simile, e quindi i rossoneri devono muoversi, il tempo per riflettere è finito. L’impegno contrattuale del portiere di Castellammare di Stabia scadrà nel giugno del 2021: sebbene perderlo a 0 sarebbe uno smacco così grande che in società neppure ci vogliono pensare, c’è un grande paradosso. Lo stipendio del campione infatti è attualmente di 6 milioni di euro annui, ampiamente al di là della linea dettata dalla proprietà.

Come superare quest’empasse? E dire che, a ben vedere la situazione, la realtà è ancora più paradossale. Il Milan vuole Donnarrumma e Donnarruma vuole il Milan: fosse solo per un discorso tecnico o ambientale, non ci sarebbero problemi. Ma poi viene quello economico, e allora cambia tutto.

La proposta del Milan per rinnovare Donnarumma

Parlare di rinnovo è forse anche fuorviante. Sarebbe una sorta di tregua, una concessione che farebbe il portiere al club che l’ha tirato su. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti potrebbe firmare un mini prolungamento, di appena un anno, a delle cifre al ribasso per quanto riguarda la parte fissa dello stipendio (5 milioni di euro), ma con dei bonus più succosi (come potrebbe essere per la qualificazione alla prossima Champions League). In tal modo, il portiere sarebbe vincolato soltanto per un anno ancora, durante il quale i rossoneri avrebbero l’opportunità di trovare un altro sostituto. Certo è che, con un agente come Mino Raiola, appare a dir poco complicato che Gigio accetti questa proposta…