Calciomercato Milan, obiettivo rinnovi: gli affari Romagnoli e Ibrahimovic

Il Milan sta lavorando alle eccezioni, dopo aver dettato la linea guida. Donnarumma, Romagnoli, Ibrahimovic: pezzi troppo importanti per permettersi di essere rigidi..

Calcio mercato Milan, il rinnovo di Romagnoli

Del portiere dei Castellammare abbiamo già detto ampiamente. Ma anche la situazione del difensore è molto simile: serve un rinnovo, e contemporaneamente le offerte di altre squadre sicuramente non mancheranno. Ma la proprietà è stata chiara: se il Milan vorrà essere un’impresa sostenibile, serve un cap salariale. Lo stipendio di Romagnoli è di 3,5 milioni di euro (in ogni caso comunque inferiore a quello di Donnarumma): un’eccezione è ammessa per lui anche in vista di un aumento. D’altronde, è pur sempre il capitano. Gazidis ha studiato in America, in NBA: sa come sia importante livellare gli stipendi, e nei casi giusti, operare eccezioni.

Ultime Milan, il futuro di Ibra

Nel caso dello svedese, più che economico, il discorso sarà progettuale. Ibrahimovic è tornato a Milano per assaporare un’ultima sfida e questa partita non può finire così, con un tutti a casa causa virus. Al momento si trova in Svezia, allenandosi con il club che ha comprato in parte. Ma non vuole che un brutto Milan-Genoa, terminato con una sconfitta per 2-1, anche se con suo gol, sia stata la sua ultima partita. Vorrà riprovarci, e quindi firmare un rinnovo, magari per un altro anno. Questi 6 mesi gli hanno fruttato 3 milioni di euro, con 4,5 milioni annui potrebbe restare anche fino a giugno 2021.