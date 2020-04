Calciomercato Milan: Gollini arriva grazie a Caldara

Ultime Milan, Gollini può arrivare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l‘Atalanta ha già blindato i propri gioielli. Freuler, Palomino, Toloi, Djimsiti, Hateboer e Gosens hanno rinnovato i rispettivi contratti fino a giugno 2023. Resta un mistero il futuro dell’esterno Castagne.

Caldara è pronto un accordo fino al 2024 in caso di acquisto dal Milan dopo il prestito di gennaio per 18 mesi. Stessa scadenza temporale per Gollini, che piace proprio ai rossoneri come riportato da cm.com nell’ottica del’eventuale successione di Donnarumma. Il club rossonero potrebbe utilizzare l’operazione Caldara per arrivare al numero uno della Dea in estate in maniera tale da sostituire Gigio Donnarumma

Per un altro ex Milan, Pasalic, è pronto un quadriennale a partire da giugno, momento in cui patron Percassi garantirà al Chelsea i 15 milioni di euro pattuiti nel 2018 per il riscatto.

Ultime Milan: la situazione di Donnarumma

Intanto però per Donnarumma potrebbe arrivare il rinnovo.

In realtà sarebbe una sorta di tregua, una concessione che farebbe il portiere al club rossonero che potrebbe firmare un mini prolugamento. La discussione riguarda la parte fissa dello stipendio (5 milioni di euro), ma con dei bonus più succosi.