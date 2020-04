Calciomercato Juventus, Werner obiettivo concreto: contatti con gli agenti

Calciomercato Juventus: Werner, contatti e speranza ancora viva

Calcio Mercato Juventus Werner | Il mercato della Juventus si dimostra ancora una volta molto attivo, e in queste ultime settimane il ds bianconero Paratici sta cercando di sondare vari profili per andare a rinforzare la rosa di Sarri. Occhio soprattutto a cosa succederà per il reparto offensivo, dove con molte probabilità si vedrà l’arrivo di un altro centravanti. Sul taccuini ci sono tantissimi nomi, ma quello che ha suscitato più interesse è quello di Timo Werner, attaccante del Lipsia, e considerato come uno dei giovani prospetti più talentuosi in Europa.

I suoi numeri sono spaventosi, così come le sue innummerevoli pretendenti: i bianconeri sanno di dover lottare ferocemente, soprattutto con il Liverpool. Intanto però nelle ultime ore è arrivata una notizia abbastanza positiva: stando a quanto riportato da Sky Sport, pare che la Juventus sia in contatto con gli agenti di Werner. Un vero e proprio corteggiamento.

News Juventus: Werner, attenzione a Liverpool e Inter

Werner è una preda ambita da tantissime squadre europee, e tra queste c’è il Liverpool, che qualche giorno abbiamo descritto come possibile assaltatrice nelle prossime settimane. Attenzioene però anche ad un’altra italiana in corsa: l’Inter, pronta a puntare forte sul dopo Lautaro.