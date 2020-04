Calciomercato Juventus: Pogba può arrivare, si va verso lo scambio

Calciomercato Juventus: Pogba in estate alla Juve?

Calciomercato Juventus: Pogba in Italia? Contatti in corso. Come riportato da Sky Sport ci sarebbero stati dei contatti tra la Jvuentus ed il Manchester United per il francese.

Il calciatore potrebbe andar via visto che rimane un solo anno di contratto con i Red Devils. La Juventus vorrebbe riaverlo, ma cercherà di fare solo scambi. Quindi tutto dipende dal Manchester United. La trattativa verrà portata avanti se gli inglesi gradiranno uno tra Pjanic o Douglas Costa. Le parti possono concludere l’affare. So che la Juventus e lo United hanno avuto contatti anche negli ultimi giorni perché i bianconeri starebbero premendo per arrivare al calciatore.

Ultime Juve: in attacco chi arriva?

Sempre secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus potrebbe chiudere anche l’accordo per una punta. Nel mirino Timo Wertner.

Il tedesco lascerà sicuramente il Lipsia. I suoi agenti si stanno muovendo per trovare una soluzione per lui e stanno parlando con la Juventus e anche con l’Inter. I suoi agenti hanno avuto contatti con entrambi i club italiani. Anche il Liverpool è interessato ma ai Reds Werner potrebbe far fatica. In Premier Inter e Juve guardano anche per il terzino sinistro.

A gennaio i nerazzurri hanno chiesto sia Alonso che Emerson al Chelsea. Il club inglese ha chiesto circa 45 milioni per vendere uno dei due. Dipenderà da alcune possibili offerte di scambio, che potrebbero essere fatte sia con Marotta che con la Juventus. Ad esempio Emerson per Alex Sandro. Il Chelsea può trovare un altro giocatore a sinistra.