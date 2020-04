Calciomercato Juventus, Higuain al River Plate? Parla Francescoli, ds degli argentini

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus Higuain River Plate | Il futuro di Gonzalo Higuain è più incerto che mai, soprattutto ora che si trova in Argentina. Il suo viaggio verso casa prima della chiusura totale dell’Italia per Coronavirus, ha scatenato polemiche di ogni tipo, facendo vacillare anche l’idea di vederlo ancora in bianconero.

Calciomercato Juventus, il ds del River su Higuain: “Deciderà lui”

Nelle ultime settimane si è diffusa la voce di calciomercato che lo vedrebbe tornare in patria, nella squadra che per prima gli ha permesso di affacciarsi al mondo del calcio: il River Plate. A tuttojuve.com ha parlato il direttore sportivo dei “Millonarios”, Enzo Francescoli.

“Gonzalo è stato contattato dagli allenatori delle giovanili per raccontare la sua esperienza ai ragazzi e anche la sua filosofia. Ha parlato della sua storia, del suo modo di lavorare, della sua avventura al River. Attraverso le sue considerazioni e le sue esperienze, abbiamo voluto indirizzare i nostri giovani nel grande calcio”.

Può tornare al River? “Dipende tutto da lui. Ad oggi vuole rispettare il contratto in essere con la Juventus. Non c’è stato nessun contatto ufficiale con la dirigenza bianconera, tutti rumors. Per noi è importante che un calciatore così importante voglia tornare da noi“.

Notizie Juve, Francescoli non chiude le porte a Higuain

Il direttore sportivo dei Millionarios, poi, ricorda il passato del padre dell’attaccante argentino in biancorosso.

“Sceglierà lui se vuole tornare o no, dipenderà dalle sue idee. Per noi è un giocatore importantissimo, è cresciuto qui e anche suo padre ha giocato al River. Vedremo cosa deciderà in futuro“.