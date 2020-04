Calciomercato Juve, Braida: “Scambio Arthur-Pjanic, si può fare”

Il dirigente ex Milan e Barcellona si è soffermato sulla possibilità che lo scambio tra Arthur e Pjanic diventi realtà, spiegandonde le motivazioni.

Calcio mercato Juventus, le parole di Braida

In pochi hanno una conoscenza così profonda del mercato italiano quanto quello spagnolo: Ariedo Braida è una sorta di eroe dei due mondi. E la scoperta questa volta è che lo scambio di cui si è parlato nei giorni scorsi, quello tra Arthur del Barcellona e Pjanic della Juventus, potrebbe presto diventare realtà, facendo la fortuna di Sarri: “Parliamo di un giocatore dotato di eccellente tecnica, bravissimo nel palleggio e nel muovere la palla nel corto. È uno a cui piace ricevere il pallone, toccarlo, smistarlo. Arthur è uno che sa giocare a calcio, ricorda un po’ Pirlo e un po’ Jorginho. In uno scambio con Pjanic ci guadagnerebbero tutti. Tuttavia finché non si capirà qualcosa di più di questo mercato, dello stop ai campionati, è difficile fare previsioni su come si realizzerà questo scambio“.

Scambio Arthur-Pjanic, i dettagli dell’affare

Dal punto di vista economico, i due hanno più o meno lo stesso valore. Ciò che convince sopratutto i blaugrana però è la possibilità di realzzare una plusvalenza molto importante col passaggio del brasiliano in bianconero. L’aspetto fondamentale che porta il Barça a voler venderlo è proprio legato ad un complesso gioco di bilancio. Al tempo stesso, Sarri avrebbe il metronomo che finora non è riuscito a trovare in Miralem Pjanic.