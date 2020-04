Calciomercato Inter, Tonali obiettivo principale: c’è una contropartita

Calciomercato Inter: Marotta prepara una contropartita per Tonali

Calcio Mercato Inter Tonali | Il mercato di Serie A non si ferma mai, soprattutto per l’Inter, come sempre molto attivo per quanto riguarda gli investimenti. La prossima stagione non è lontanissima, e il club nerazzurro sta incominciando a tirare le somme per quanto riguarda il reparto di centrocampo. Conte vorrebbe alzare l’asticella, e nel mirino della società ci sono già tantissimi nomi interessanti, sia giovani talenti che elementi di esperienza. Il nome più suggestiva continua ad essere quello di Sandro Tonali, considerato come uno dei migliori talenti del nostro calcio.

Il gioiello del Brescia è una preda difficile da raggiungere, ma sia Ausilio che Marotta hanno intenzione di non mollare, nonostante i ripetuti “no” di Cellino. I nerazzurri hanno infatti pronta un’offerta da presentare alla squadra biancoblù: stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, sembra che l’Inter sia disposta a mettere sul piatto Pinamonti. L’attaccante potrebbe essere un buon rinforzo per il Brescia.

Ultime Inter: Tonali può arrivare, ma qualcuno parte?

Tonali resta uno degli obiettivi principali per l’Inter, ma occhio anche a chi potrebbe lasciare i nerazzurri. Nelle ultime ore si è infatti parlato parecchio di Brozovic, per il quale ci sarebbero tanti dubbi sulla permanenza. Rinnovo necessario, i dettagli.