L’Inter sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo. In tal senso, infatti, si prospetta l’ennesima rivoluzione sulle fasce. Il preferito è Emerson Palmieri, ma si valutano le alternative.

Calciomercato Inter, rispunta Semedo

Una sorta di maledizione accompagna l’Inter degli ultimi anni, è quella relativa ai terzini. Anche quest’anno i dirigenti cercheranno di risolvere il problema. D’Ambrosio e Young sono sicuri del posto, mentre Biraghi e Asamoah, potrebbero essere ceduti. Secondo quanto riferito della Gazzetta dello Sport, la lista dei desideri comprende quattro nomi. Il preferito è Emerson Palmieri del Chelsea, ma la trattativa appare in salita per due motivi: il prezzo superiore a 30 milioni e la concorrenza della Juventus. Per questo motivo i nerazzurri valutano anche Nelson Semedo del Barcellona. Anche in questo caso, però, l’ostacolo principale resta il prezzo. Il difensore portoghese, infatti, vale 35 milioni. La situazione, dunque, potrebbe sbloccarsi sono nel caso in cui i blaugrana decidano di inserirlo come contropartita nella trattativa per Lautaro. Gli spagnoli invece hanno offerto Junior Firpo, ma i nerazzurri non sono convinti. Le difficoltà descritte hanno capovolto la situazione e salgono le quotazioni di Emerson Royal, giocatore del Barcellona in prestito al Betis Siviglia. Il classe ’99 reduce da una stagione positiva, in cui ha collezionato 23 partite, 3 reti e 5 assist, sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Conte, dato che il club spagnolo utilizza questo modulo. L’esborso economico è leggermente inferiore rispetto ai suoi predecessori. La rosea parla di una quotazione tra i 15 e i 20 milioni di euro. Le manovre sono appena iniziate, i dirigenti della Beneamata sperano di sfatare la maledizione terzini.