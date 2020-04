Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: per Werner proposto uno scambio

Calciomercato Inter: per Werner l’Inter insiste. E’ Timo Werner il sostituto designato in caso di partenza di Lautaro verso Barcellona.

Come riportato da SportMediaset, è infatti l’attaccante del Lipisa il profilo che piace di più in casa Inter, per età e caratteristiche tecniche. Il classe ’96 ha una clausola da 60 milioni di euro valida fino a metà giugno.

Il club nerazzurro, dopo i contatti positivi con l’agente del ragazzo, preferirebbe trattare con il Lipsia.

Il club nerazzurro, infatti, sarebbe pronto a mettere sul tavolo il cartellino di Valentino Lazaro, che difficilmente verrà riscattato dal Newcastle. C’è però da far fronte alla forte concorrenza del Liverpool.

Il club inglese, infatti, ad oggi sembra in pole per prendere il calciatore pagando direttamente la clausola. Anche la volontà del ragazzo sarebbe quella di spostarsi in Premier League alla corte di Klopp.

Ultime Inter: Juve al palo?

Per arrivare al calciatore, e battere anche la concorrenza della Juve, Marotta deve piazzare Latuaro Martinez vendendolo al Barcellona il prima possibile per incassare il denaro della vendita. Per l’Inter invece è essenziale dalla Catalogna arrivino almeno 90 milioni liquidi, e che poi arrivi anche un calciatore che permetta di raggiungere la cifra della clausola.