Calciomercato Inter, Mertens obiettivo numero uno: la promessa di Conte

Calciomercato Inter: Mertens, continua il pressing

Calcio Mercato Inter Mertens | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e specie in queste ultime settimane la maggior parte dei club italiani sta cercando di rinforzarsi in vista della prossima importante stagione. L’Inter vorrebbe alzare ulteriormente l’asticella, e per farlo dovrà assolutamente andare ad infoltire il reparto offensivo. Il futuro di Lautaro sembra essere molto lontano dai nerazzurri, e pertanto questi ultimi avranno bisogno di prendere un sostituto, magari di livello e che possa non far rimpiangere il Toro.

Sul taccuino – ormai da diverso tempo – c’è Dries Mertens, belga in forza al Napoli, che continua ad essere un obiettivo principale per l’estate. Strapparlo agli azzurri non sarà facile, ma il pressing di Ausilio e Marotta continua, soprattutto dopo le richieste di Conte: il tecnico starebbe insistendo, e sarebbe pronto a promettere a Mertens la centralità nelle sue gerarchie. Un’avance molto invitante, e che farà vacillare senza dubbio il giocatore. A riportare la notizia cm.com.

Mertens: tra rinnovo e concorrenza

Il futuro di Mertens è incerto, e l’Inter vorrebbe anticipare ogni mossa. Il Napoli tenterà il rinnovo di contratto, e nel frattempo nell’ombra continua a lavorare il Chelsea, altra ammiratrice del folletto belga. I Blues sono in carica, Lampard è già convinto dell’affare.