Calciomercato Inter Esposito Rinnovo | Il futuro di Sebastiano Esposito è ancora all’Inter. La società nerazzurra punta fortemente sul giovanissimo attaccante campano e non ha intenzione di cedere a tentazioni provenienti da più parti, sia in Italia che in Europa. Ecco, dunque, che non appena sarà maggiorenne, l’Inter gli proporrà un corposo rinnovo di contratto che lo legherà ancora di più ai colori con cui è cresciuto.

Calciomercato Inter, Esposito rinnova fino al 2025

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Sebastiano Esposito è il futuro su cui vuole puntare l’Inter. Antonio Conte lo ha trattenuto fortemente durante l’ultima campagna acquisti e vuole tenerlo con sé anche per il futuro. A luglio compirà 18 anni e solo allora i nerazzurri gli proporranno un rinnovo contrattuale a cifre importanti, fino al 2025 (tetto massimo di scadenza per legge). I nerazzurri non hanno intenzione di compiere un ZanioloBis e regalare i propri talenti agli altri club. Così per Sebastiano Esposito, che ha già assaggiato più volte il campo, segnando anche il suo primo gol in Serie A, si aprono le porte dell’Inter ancora di più.

News Inter, Esposito andrà in prestito

Le prime esperienze in Serie A le ha fatte con l’Inter ma il club nerazzurro vuole che il calciatore sia pronto soprattutto per il futuro. Al momento e anche nella prossima stagione, il parco attaccanti chiuderebbe ogni possibilità di esplosione ad Esposito. E’ per questo motivo che l’Inter cerca un club, con cui ha buoni rapporti, a cui prestare Esposito per farlo maturare. In Serie A o in Serie B. A gennaio c’è stato l’assalto del Parma ma Conte fermò tutto. In estate si potrebbe rispondere positivamente all’interesse dei gialloblù o anche a quello mostrato da Verona, Genoa, Sassuolo e Bologna. Ma non è da escludere un prestito in serie cadetta, in una delle squadre costruite per salire in A.