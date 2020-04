Bollettino protezione civile oggi giovedì 30 aprile

Tweet on Twitter

Arrivano i dati della Protezione Civile, in attesa della conferenza stampa di domani pomeriggio: i numeri continuano a mostrare segnali confortanti.

I numeri della lotta al Covid-19

La situazione in Italia è ancora abbastanza drammatica, ma nel corso di questi ultimi giorni è evidente un miglioramento. Il numero dei contagiati continua a scendere, mentre gli organi alti dello Stato continuano a discutere per quanto riguarda la Fase 2. Argomento che ha suscitato qualche polemica da parti di alcuni politici e di alcuni addetti ai lavori per la questione riapertura.