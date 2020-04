Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi giovedì 30 aprile

Tweet on Twitter

Arrivano i dati della Protezione Civile, in attesa della conferenza stampa di domani pomeriggio: i numeri continuano a mostrare segnali confortanti.

I numeri della lotta al Covid-19

La situazione in Italia è ancora abbastanza drammatica, ma nel corso di questi ultimi giorni è evidente un miglioramento. Il numero dei contagiati continua a scendere, mentre gli organi alti dello Stato continuano a discutere per quanto riguarda la Fase 2. Argomento che ha suscitato qualche polemica da parti di alcuni politici e di alcuni addetti ai lavori per la questione riapertura.

Ottime notizie quest’oggi: la curva epidemica è scesa nuovamente sotto quota duemila. 1872 nuovi casi nell’ultimo giorno, scendono i morti a 285 rispetto ai 323 di ieri. Grande notizia anche per quanto riguarda i guariti, ben 4693. Oltre 68mila tamponi effettuati, 101 posti che si liberano per la terapia intensiva, e 3106 malati di Covid che lasciano ospedali e quarantene domestiche.

Coronavirus: calo contagi in Lombardia, salgono in Piemonte

I dati odierni sono piuttosto positivi, specie per i guariti. Buona la situazione in Lombardia, dove i contagiati scendono a 598 rispetto ai 786 di ieri. Peggiorano invece le cose in Piemonte: 428 nuovi casi. Soltanto 40 casi nella Capitale, molto bene invece al Sud, con soltanto 13 contagiati nelle ultime 24 ore. La Fase 2 continua, e l’Italia torna a sperare.