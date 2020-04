Ultime Napoli, l’agente di Santamaria: “Gli azzurri o seguono”

Notizie Napoli | Yvan Le Mee, agente tra gli altri di Baptiste Santamaria, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte:

Le parole dell’agente

“Oggi in Francia hanno preso una decisione che ci addolora molto, hanno deciso di finire la stagione. Tutto chiuso per questa stagione, da oggi parleremo già solo della prossima. La notizia è importante, è brutta a livello sociale e soprattutto economico, ma devo dire che è stata giusta. Molti giocatori al di là del della decisione del governo, specie quelli con i bambini a casa, non volevano mettere a rischio la salute.

Napoli su Santamaria? Sì, il Napoli lo ha seguito e ancora lo segue. Il problema a gennaio, quando la Giuntoli aveva bisogno di due centrocampisti, lui non poteva essere ceduto perchè l’Angers stava andando molto bene in campionato ed il Presidente non voleva darlo via in quel momento.