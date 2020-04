Pordenone, Burrai: “Manca il calcio e il Fantacalcio. Non vediamo l’ora di tornare”

Pordenone, Burrai: “Nostalgia del calcio”

Pordenone – Burrai | Ha parlato il calciatore del Pordenone, Salvatore Burrai, e lo ha fatto ai microfoni di Fantacalcio.it. Ecco, di seguito, le parole del centrocampista.

Le parole di Salvatore Burrai

Queste che seguono, sono le parole di Salvatore Burrai: “Sto bene, anche perché va detto che qui in Friuli non si è mai captata in maniera concreta l’emergenza e siamo sempre stati tranquilli. Non è stato facile stare lontano dai campi così tanto tempo, quando sei abituato ad allenarti tutti i giorni. Ora si può andare a correre all’aperto e speriamo che la situazione possa migliorare ancora”.

Come è stato dover stare chiusi in casa?

“All’inizio a essere onesto non era male, perché mi sono concentrato più sul fisico, che a stagione in corsa non puoi tanto fare. Ciò non toglie però che ora ho una voglia matta di riprendere ad allenarmi con i compagni il prima possibile”.

C’è tanta voglia di riprendere il discorso interrotto.

“La nostra idea, come squadra e come società, è quella di riprendere per finire il campionato, ovviamente in sicurezza. Noi vogliamo finire quanto abbiamo iniziato e giocarci davvero qualcosa di tanto importante che ci siamo meritati sul campo”.

Si parla spesso di “miracolo” Pordenone, ma ormai è chiaro che non è solo questo.

“Alle spalle c’è tantissimo lavoro e in questi ultimi anni ho avuto la fortuna di far parte di questa famiglia, che ha coltivato un progetto solido fatto di impegno e serietà. Ormai nel calcio conta più questo che il nome della piazza. Le differenze di valori si sono assottigliate e la società seria conta più di tante altre cose. La fiducia che mi hanno dato qua è stata sempre importante e voglio continuare a ripagarla”.

Pensi spesso a quel playoff da giocare?

“Beh, mancano dieci partite e siamo a due punti dalla promozione diretta; siamo stati tanti mesi in seconda posizione e abbiamo pagato un piccolo calo. I playoff sono un’ulteriore possibilità ma noi vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo. E posso dire che, comunque vada a finire, per noi questa resterà una grande annata”.

E’ un gruppo il vosto che ha lo spirito guerriero del Presidente Lovisa, il quale tra l’altro ha affrontato il virus.

“Lui è un vincente, un lottatore. Ha combattuto il virus alla grande e ora è carichissimo per ricominciare. L’ho sentito qualche giorno fa e ci siamo dati appuntamento al Centro Sportivo per la ripresa dei lavori. Lui è sempre stato la nostra linea guida, e le sue motivazioni hanno sempre fatto la differenza. Non è un segreto che gran parte del merito dei risultati del Pordenone sia suo”.