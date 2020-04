Oroscopo di domani 30 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 30 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Hai la fortuna di avere Venere nel tuo segno, questo ti permetterà di vivere buone sensazioni per quel che riguarda la tua vita sentimentale. Questo sarà un momento in cui potrai gettare delle basi importanti per il tuo futuro.

Toro. Alcune preoccupazioni, inevitabili, arriveranno. Queste, metteranno in discussione le tue posizioni, ma grazie alle stelle che indicano positività per te, potrai venirne fuori.

Gemelli. Dovresti cominciare a riposarti un po’, altrimenti sarà difficile rimetterti in piedi. In questo momento di pausa generale, sei uno di quelli che non si è fermato in realtà un attimo. Positività per i sentimenti, metti il piede sull’acceleratore.

Cancro. Positività per i sentimenti, questo è un momento in cui sono favorite le nuove conoscenze. E’ un momento anche per recuperare quei rapporti che sembrano conclusi.

Leone. Sentimenti favorevoli, lo indica il cielo. E’ un buon momento per riprendere quelle che sono le storie passate, ma mai chiuse. Se vuoi recuperare, fallo ora, perché è il momento giusto per farlo. Il lavoro, pian piano, migliora.

Vergine. Situazioni particolari vissuti per quel che riguarda la vita sentimentale, ma anche il lavoro. Fate molta attenzione alle persone con cui vi rapportate, senza accorgertene, puoi incappare in strade ambigue. Usa il pugno duro e prendi una decisione.

Oroscopo Paolo Fox 30 aprile 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. E’ il momento di mettere da parte la tua gentilezza, ma non perché devi cominciare ad essere “cattivo” con gli altri. Al contrario, la tua troppa bontà, deve mutare. Semplicemente perché, della tua gentilezza, le persone finiscono con approfittarne.

Scorpione. Problemi di coppia, ma che ben presto potrebbero essere messi da parte. E’ il momento per ritrovare la tranquillità, ma ti consiglio di fare attenzione alla situazione economica.

Sagittario. Situazione complicata, che ti fa chiudere ancora più in te stesso, perché è da diverso tempo che non hai la possibilità di incontrare i tuoi amici e i tuoi affetti più cari. Mercurio è favorevole però, positività per quel che concerne le finanze.

Capricorno. Periodo negativo, ma nell’amore le cose vanno a migliorare. Concentrato su quello, ti darà la possibilità di venire fuori dai momenti difficili. Evita i problemi e concentrati anche sullo studio.

Acquario. Venere favorevole, ti permetterà di godere della positività nel tuo rapporto di coppia. In lavoro arrivano le soddisfazioni, finalmente i frutti dei tuoi sacrifici vengono fuori.

Pesci. Ultimamente non è un bel periodo, perché dubbi ed incertezze fanno da protagoniste nelle tue giornate. In quest’ultimo periodo va meglio il lavoro, ma l’insoddisfazione generale ti perseguita.