Notizie Roma, senti Florenzi: “Manolas non credeva nella rimonta al Barcellona”

Ultime Roma | Alessandro Florenzi, terzino della Roma in prestito al Valencia, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con Max Biaggi:

“Non si capisce se la Fifa deciderà di prolungare i prestiti oltre il 30 giugno. Ho parlato anche di questo con Naniggolan, stavamo rivendendo la la partita, l’inno iniziale e abbiamo chiacchierato”.

Florenzi su Manolas

Quando ha segnato Manolas il terzino non si è mosso, ha spiegato il motivo: