Lazio, Lotito replica a Spadafora: “La maggioranza vuole lo stop? Chi l’ha detto?”

Notizie Lazio: Lotito risponde a Spadafora

Notizie Lazio Lotito | Il campionato di Serie A è attualmente fermo, e l’emergenza Coronavirus continua a suscitare tantissimi dubbi sull’eventuale ripresa. Gli allenamenti sono stati rimandati, mentre per quanto riguarda il calendario è tutto ancora in forse. Si rischia l’annullamento della stagione, e molti Presidenti continuano a dire la loro e ad avere opinioni discordanti. In particolae il patron della Lazio Claudio Lotito, il quale starebbe spingendo per una ripresa seppur in seguito.

Nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni importanti da parte dei Ministro Spadafora, per il quale la maggioranza dei club di A avrebbe votato per uno stop. Ecco che Lotito ha risposto ancora una volta, alzando un altro polverone: “La maggioranza vuole lo stop? Chi l’ha detto? Vedremo come andrà a finire”.

Serie A: si ferma tutto?

La pandemia continua ad essere una vera e propria spina nel fianco per il mondo del calcio, e soprattutto in Italia lo scenario sembra essere piuttosto drammatico. La ripresa stenta ad arrivare, e in queste ultime settimane si sta discutendo parecchio di uno stop. Ad esprimersi saranno tutte le societò, ovviamente raggiungendo una sorta di maggioranza. Lotito ha voluto replicare le dichiarazioni di Spadafora, queste ultime sono state raccolte dalla nostra redazione.