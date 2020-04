Notizie Fiorentina, Milenkovic: “Sto bene a Firenze”

Mercato Fiorentina | Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport:

Ultime Fiorentina, parla Milenkovic

«Non vedo l’ora ma purtroppo sarà diverso, temo che per un po’ dovremo giocare senza pubblico e questo mi dispiace perchè sarà una grande perdita. Però potremo almeno portare alle persone un po’ di spensieratezza. Sto già contando i giorni, aspetto ci dicano che è possibile ricominciare. Tenendo però sempre conto che la salute viene prima di tutto».

Virus?

«Ammetto di aver avuto paura, nessuno poteva sapere cosa stava succedendo anche alla fiorentina. Mi sono preoccupato per i compagni e i membri dello staff. Per fortuna ora stanno tutti bene».

Futuro?

«Ora purtroppo è tutto fermo e la vita di tutti ha altre priorità che vanno al di là del calcio. Quando tutto sarà finito ne parleremo con la società, anche se come ho detto più volte a Firenze io sto bene».

Commisso?

«Io credo nel suo progetto. Il presidente da subito ha mostrato entusiasmo e attaccamento, ha dato il via per il nuovo centro sportivo che sarà il più grande d’Italia, ha investito molto nel mercato di gennaio e vuole fare uno stadio nuovo e moderno, segno di serietà e ambizione. Quanto a me e ai miei compagni dobbiamo lavorare sodo in campo per dargli tante soddisfazioni».